Ver Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Abanca Balaídos por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2024/25. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, DAZN y Movistar+ (Movistar LaLiga) en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

