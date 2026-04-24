Barcelona vs Getafe EN VIVO por la jornada 33 de LaLiga este sábado 25 de abril del 2026 en el estadio Coliseum. El equipo dirigido por Hansi Flick va por una nueva victoria en el epílogo de LaLiga, que lo mantengan en lo más alto de la tabla de posiciones. Conoce todos los detalles del partido como: horarios, alineaciones, canales TV y dónde ver el partido ONLINE vía streaming.

¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Getafe por la fecha 33 de LaLiga EA Sports empieza a las 9:15 AM de Perú este sábado 25 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:15 AM

8:15 AM Perú, Colombia, Ecuador: 9:15 AM

9:15 AM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:15 AM

10:15 AM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:15 AM

11:15 AM España: 4:15 PM

Barcelona vs Getafe EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 33 de LaLiga EA Sports en el Estadio Coliseum.

¿Dónde ver Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 33 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Barcelona vs Getafe lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal de España ver, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y LaLiga TV por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Perú, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 33 de LaLiga.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

En Estados Unidos, Barcelona vs Getafe será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la fecha 33 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Getafe por LaLiga

Getafe : David Soria, Kiko Femenía, Abqar, Domingos Duarte, Boselli, Juan Iglesias, Luis Milla, Djené, Arambirri, Satriano, Luis Vázquez.

: David Soria, Kiko Femenía, Abqar, Domingos Duarte, Boselli, Juan Iglesias, Luis Milla, Djené, Arambirri, Satriano, Luis Vázquez. Barcelona: Joan García, Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Pedri, Fermín López, De Jong, Gabi, Bardghji y Ferrán