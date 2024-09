Barcelona vs. Girona se enfrentarán por la quinta fecha de LaLiga EA Sports en el Estadio Municipal de Montilivi. El partido será transmitido por las señales de ESPN, Sky HD y Movistar Plus. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGA BARCELONA VS. GIRONA

El duelo por la fecha 5 de LaLiga 23/24 entre Barcelona vs. Girona se disputará este domingo 15 de septiembre del 2024 en el Estadio Municipal de Montilivi.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. GIRONA

El partido entre Barcelona vs. Girona está programado para jugarse a partir de las 09:15 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 08:15 horas

Ecuador: 09:15 horas

Colombia: 09:15 horas

Bolivia: 10:15 horas

Venezuela: 10:15 horas

Paraguay: 10:15 horas

Chile: 11:15 horas

Argentina: 11:15 horas

Uruguay: 11:15 horas

Brasil: 11:15 horas

España: 16:15 horas

EN QUÉ CANAL VER BARCELONA VS. GIRONA

El encuentro entre Barcelona vs. Girona por la quinta fecha de LaLiga EA Sports será transmitido por las señales de M+ LaLiga para todo España, mientras que para Sudamérica lo pasará ESPN2. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER BARCELONA VS. GIRONA POR INTERNET

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Barcelona vs. Girona por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en Disney Plus o Movistar Plus.

ALINEACIONES, BARCELONA VS. GIRONA

FC Barcelona : Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Raphinha, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski

: Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Raphinha, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski Girona: Gazzaniga, Miguel Gutiérrez, Daley Blind, David López, Francés, Oriol Romeu, Iván Martín, John Solís, Bryan Gil, Abel Ruiz, Tsygankov

Con un juego seductor y goles, el FC Barcelona encadenó este sábado una cuarta victoria consecutiva en cuatro fechas de Liga, ante el recién ascendido Valladolid en casa (7-0), reforzando su liderato en el campeonato español con una ventaja provisional de siete puntos sobre el Real Madrid.

Después de las tres primeras victorias exiguas (2-1) las tres, el Barça se desmelenó para ofrecer un gran espectáculo a su afición en el estadio Lluís Companys de Montjuic, su feudo temporal mientras duran los trabajos en el Camp Nou.

El brasileño Raphinha marcó un triplete (20, 64, 72), y el polaco Robert Lewandowski (24), el lateral francés Jules Koundé (45+2) y los campeones de Europa españoles Dani Olmo (83) y Ferran Torres (85) completaron las goleada.

Aun sin su once tipo en ausencia de Frenkie De Jong, Gavi, Andreas Christensen y Ronald Araújo, pero con sus joyas de la cantera, el equipo de Hansi Flick ilusionó aún más a su parroquia, y se aseguró pasar el parón internacional al frente de la tabla con 12 puntos de 12 posibles.