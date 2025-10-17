Ver Barcelona vs. Girona EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Olímpico de Montjuic por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2024/25. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 18 de octubre de 2025, a las 9:15 de la mañana (hora peruana), que son las 11:15 AM de Argentina y Chile, las 8:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) y DAZN en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

