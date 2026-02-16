Barcelona vs. Girona por LaLiga: horario, canales TV y dónde ver partido de hoy

Ver FC Barcelona vs Girona EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Montilivi por la fecha 24 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 16 de febrero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, FAZN y Movistar+ (Movistar LaLiga) en España, y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.