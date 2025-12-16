Redacción EC
Redacción EC

Ver vs Guadalajara EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Pedro Escartínlos dieciseisavos de final de la . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 16 de diciembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? En Perú, la transmisión del partido va por América TV (Canal 4). Movistar+ televisa el partido en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

