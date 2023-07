Barcelona vs. Juventus EN VIVO, se verán nuevamente las caras este sábado 22 de julio del 2023 por partido amistoso de pretemporada en el Levi’s Stadium, Snta Clara, California. El partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports. Entérate a qué hora juega, dónde verlo online y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGAN BARCELONA VS. JUVENTUS

El duelo por partido amistoso entre Barcelona vs. Juventus se disputará este sábado 22 de julio en el Levi’s Stadium, Snta Clara, California.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. JUVENTUS

El partido entre Barcelona vs. Juventus está programado para jugarse a partir de las 21:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 20:30 horas

Ecuador: 21:30 horas

Colombia: 21:30 horas

Bolivia: 22:30 horas

Venezuela: 22:30 horas

Chile: 22:30 horas

Argentina: 23:30 horas

Paraguay: 23:30 horas

Uruguay: 23:30 horas

Brasil: 23:30 horas

España: 04:30 hora (domingo 23 de julio)

EN QUÉ CANALES VER BARCELONA VS. JUVENTUS

El clásico entre Barcelona vs. Juventus por partido amistoso en Califonria será transmitido por las señales de DirecTV Sports en Sudamérica y DAZN en España. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

Iñigo Martínez, tras su llegada a Barcelona

El nuevo defensor central del FC Barcelona, Iñigo Martínez, afirmó este jueves en su presentación como nuevo jugador culé que ante la llamada del Barça “el resto de equipos quedan en un segundo plano”.

“Cuando te llama el Barça, el resto de equipos quedan en un segundo plano, os lo puedo garantizar”, explicó el jugador vasco en conferencia de prensa.

El central de 32 años, que llega a coste cero después de finalizar su contrato con el Athletic Club, confesó los problemas que se ha encontrado sobre el césped cada vez que ha jugado en el Camp Nou como visitante: “Si te soy sincero, cada vez que he venido aquí, he sufrido. No ha habido ningún partido aquí en el que no haya tenido la lengua fuera (...) Vas mirando el marcador y no pasan los minutos. Se hace eterno el partido”.

Iñigo Martínez firmó un contrato hasta 2025 con el Barça, al que consideró “el mejor equipo del mundo”, y en el que tendrá como entrenador a Xavi Hernández. “Ver jugar a Xavi era una pasada y gozada, tenerle de entrenador ya ni te cuento”.

Iñigo Martínez sólo jugó 15 partidos en La Liga la pasada temporada con el Athletic debido a una lesión en la fascia plantar.

Formado en la cantera de la Real Sociedad, Martínez debutó con el equipo donostiarra en la élite del fútbol español, antes de fichar por el Athletic de Bilbao en 2017.

El jugador, de 32 años, llega al Barça para reforzar la zaga azulgrana tras las salidas de Gerard Piqué y Jordi Alba.

Con el Athletic, Iñigo Martínez conquistó la Supercopa en 2021 y alcanzó en dos ocasiones la final de la Copa del Rey.

UEFA multa al FC Barcelona por irregularidades en el marco del Fair Play Financiero

El FC Barcelona y otros clubes europeos como el Manchester United, fueron multados por la UEFA por irregularidades contables y violación del Fair Play Financiero (FFP) durante la temporada 2022/2023, anunció este viernes la instancia del fútbol europeo.

El Barcelona, vigente campeón de la Liga española, fue sancionado con 500.000 euros por “declarar erróneamente en el ejercicio económico 2022, beneficios por la enajenación de activos intangibles (distintos de los traspasos de jugadores) que no son un ingreso relevante según las normativas”.

El United, por su parte, fue multado con 300.000 euros (335.000 dólares) por no lograr cumplir el requisito de equilibrio financiero.

La normativa del FFP, introducida en 2010, obliga a los clubes a no tener pérdidas superiores de los 30 millones de euros en un periodo de tres años.

El curso pasado fue el último en que estas regulaciones estuvieron en vigor por la UEFA, antes de que se suavice la normativa para las tres próximas temporadas.

Otros clubes como el Inter de Milán, AC Milan, París Saint-Germain, Mónaco, Roma y Marsella escaparon a la sanción tras cumplir sus respectivos objetivos marcados conjuntamente con la UEFA.

El Royal Antwerp belga y el Trabzonspor turco recibieron las multas más elevadas, de hasta dos millones de euros cada uno, de los que 300.000 son fijos, y el resto en función del cumplimiento de los objetivos financieros.