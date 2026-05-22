Barcelona vs Olympique de Lyon EN VIVO se enfrentan por la final de la Champions League Femenina este sábado 23 de mayo del 2026, en el Ullevaal Stadion. El cuadro azulgrana llega a esta instancia tras derrotar al Bayern Munich en una llave mucho más exigente: ganó 5-3 en el global y disputará su sexta final consecutiva. El equipo culé intentará alzar el trofeo por cuarta vez en su historia. Por su parte, Lyon se instaló en la final tras superar al Arsenal con un ajustado 4-3 en el marcador global. Ahora, el cuadro francés buscará su novena corona continental. Conoce todos los detalles del partido como: horarios, alineaciones, canales TV y dónde ver el partido ONLINE vía streaming.

¿A qué hora juega Barcelona vs Lyon por Champions League Femenina?

El partido de Barcelona vs Lyon por la final de la Champions League Femenina empieza a las 11:00 AM de Perú y 6:00 PM de España este sábado 23 de mayo del 2026 en el Ullevaal Stadion.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 10:00 AM

: 10:00 AM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 AM

11:00 AM Hora en Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 PM

12:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 1:00 PM

1:00 PM Hora en España: 6:00 PM

¿Dónde ver Barcelona vs Lyon EN VIVO por Champions League Femenina?

El partido de Barcelona vs Lyon será transmitido a través de Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la final de la Champions League Femenina. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por streaming a través de Disney Plus. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TVC Deportes. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, ESPN y fuboTV.

Barcelona vs Lyon EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la final de la Champions League Femenina desde el Ullevaal Stadion.

¿En qué canal de España ver, Barcelona vs Lyon por Champions League Femenina?

En España, el partido de Barcelona vs Lyon será transmitido a través de Disney+ Premium por la final de la Champions League Femenina.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Lyon EN VIVO por Champions League Femenina?

En México, el partido de Barcelona vs Lyon será transmitido a través de TVC Deprotes mediante cable y streaming por la final de la Champions League Femenina. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite en Perú, Barcelona vs Lyon por Champions League Femenina?

En Perú, el partido de Barcelona vs Lyon será transmitido a través de Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la final de la Champions League Femenina.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Barcelona vs Lyon por Champions League Femenina?

En Estados Unidos, Barcelona vs Lyon será transmitido a través de Paramount+, ESPN y fuboTV por la final de la Champions League Femenina.

Alineaciones de Barcelona vs Lyon