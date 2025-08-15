Ver Barcelona vs. Mallorca EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio de Son Moix por la primera fecha de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 16 de agosto de 2025, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina, las 11:30 AM de México y las 7:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ transmiten en Sudamérica; Sky Sports en México; Movistar+ (Movistar LaLiga) en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

