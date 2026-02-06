FC Barcelona vs Mallorca: fecha, horarios y canales para ver partido por LaLiga

Por Redacción EC

Ver vs Mallorca EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Camp Nou por la fecha 23 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 7 de febrero de 2026, a las 10:15 de la mañana (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina y Chile, las 9:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Barcelona EN VIVO
Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.

