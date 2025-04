Ver Barcelona vs Mallorca EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Estadio Olímpico Lluís Companys por la Jornada 33 de LaLiga 2024/25. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa el martes 22 de abril de 2025, desde las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 16:30 horas de Argentina y Chile, la 1:30 PM de México y las 21:30 horas de España. ¿Dónde ver? ESPN 2 es el canal que pasa la transmisión en Sudamérica. Sky Sports pasa el juego en México, mientras que ESPN Deportes y ESPN Plus (ESPN+) se encargan de la transmisión en Estados Unidos. Si estás en España, puedes seguir el partido en Movistar Plus, a través de los canales M+ LaLiga TV (M54-O110), M+ LaLiga TV 2 (M57 O112), M+ LaLiga TV UHD (M440 O111), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (108) y LaLiga TV Bar.

