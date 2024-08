Barcelona vs Milan EN VIVO

Barcelona vs Milan EN VIVO medirán fuerzas hoy, martes 6 de agosto del 2024 por partido de pretemporada en el M&T Bank Stadium. En Sudamérica y México, la transmisión del juego será por Disney Plus. En chile, también será televisado a través del Canal 13. Por otro lado, en España lo podrás mirar en TV3, Movistar Champions Tour y Movistar Plus+. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Disney+, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 18:30 (hora peruana) y 1:30 (hora española). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Alineaciones, Barcelona vs Milan

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Álex Valle, Andreas Christensen, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Marc Casadó, Marc Bernal.; Pau Víctor, Pablo Torre, Unai Hernández; Robert Lewandowski.

Milan: Lorenzo Torriani; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Flippo Terracciano; Ismael Bennacer, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze; Mattia Liberali, Alexis Salaemaekers, Marco Nasti.