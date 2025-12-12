Ver Barcelona vs. Osasuna EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Camp Nou por la fecha 17 de LaLiga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 13 de diciembre de 2025, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) y LaLiga TV en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

