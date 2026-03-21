Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Camp Nou por la fecha 29 de . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de marzo de 2026, a las 8:00 a.m. (hora peruana), que son las 10:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:00 AM de México y las 2:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO, transmiten el partido en Perú y Sudamérica. Movistar+ y Movistar LaLiga lo televisa en España, mientras que en México lo pasa Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes y ESPN Select.

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