Ver Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Camp Nou por la fecha 29 de LaLiga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de marzo de 2026, a las 8:00 a.m. (hora peruana), que son las 10:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:00 AM de México y las 2:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO, transmiten el partido en Perú y Sudamérica. Movistar+ y Movistar LaLiga lo televisa en España, mientras que en México lo pasa Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes y ESPN Select.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.