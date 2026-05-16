Por Rogger Fernández

vs EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Spotify Camp Nou por la fecha 37 de . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 17 de mayo de 2026, a las 2:15 PM (hora peruana), que son las 4:15 PM de Argentina, Uruguay y Paraguay, la 1:15 PM de México y las 9:15 PM de España. ¿Dónde ver? DSports transmite el partido en Sudamérica mediante el cableoperado DirecTV. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante DGO. En España, el partido va mediante la señal de Movistar LaLiga; mientras que en México lo pasa Sky Sports.

VIDEO RECOMENDADO
Barcelona EN VIVO
Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.