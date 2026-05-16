Barcelona vs Real Betis EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Spotify Camp Nou por la fecha 37 de LaLiga EA Sports 2025/2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 17 de mayo de 2026, a las 2:15 PM (hora peruana), que son las 4:15 PM de Argentina, Uruguay y Paraguay, la 1:15 PM de México y las 9:15 PM de España. ¿Dónde ver? DSports transmite el partido en Sudamérica mediante el cableoperado DirecTV. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante DGO. En España, el partido va mediante la señal de Movistar LaLiga; mientras que en México lo pasa Sky Sports.

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