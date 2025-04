Ver Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio La Cartuja Sevilla por la final de la Copa del Rey. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 26 de abril de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? En España lo televisan RTVE-La 1 y Movistar Plus, en Argentina, Paraguay y Uruguay lo pasa Eventos HD (Flow y DirecTV), en Chile por Canal 13. Luego, en México lo transmite Sky Sports y en Estados Unidos lo pasa ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO se enfrentan en Sevilla por final de Copa del Rey. Ver el partido aquí.