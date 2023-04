Barcelona vs. Real Madrid en vivo: a qué hora juegan y qué canales TV pasan la transmisión

Barcelona recibe el miércoles 5 de abril al Real Madrid en El Clásico por una plaza en la final de la Copa del Rey en la vuelta de semifinales, que abrirán el martes Osasuna y Athletic de Bilbao.

El equipo azulgrana, el equipo que más veces ha ganado la Copa del Rey (31), recibe a su eterno rival con la ventaja del 1-0 cosechado en la ida en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid acude al Camp Nou dispuesto a tomarse la revancha, tras caer con los azulgranas en sus tres enfrentamientos desde el inicio de 2023, primero en la final de la Supercopa de España (3-1), después en la ida de semifinales de Copa y, por último, en el clásico liguero del 19 de marzo (2-1).

Este último triunfo permitió al Barça dar un golpe casi definitivo a la Liga, por lo que el título copero toma importancia para el Real Madrid, que también sigue en liza en la Champions.

El ganador de este duelo por el billete a la final se enfrentará al vencedor del partido que disputará el martes Osasuna en el campo del Athletic de Bilbao.

Qué canales TV pasa Barcelona vs. Real Madrid en vivo

Si te encuentras en España, la señal de transmisión adecuada es RTVE, La 1 en directo, Movistar LaLiga y GOL Play, online. Además tienes DIRECTV Sports, el cual puedes seguir por:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Además, tienes el servicio de streaming que ofrece DIRECTV , en donde podrás ver todos lo detalles de El Clásico. Aquí solo podrán acceder los que son suscriptores de la aplicación.

¿Dónde televisan Barcelona vs. Real Madrid en vivo para Estados Unidos?

ESPN + en vivo transmitirá El Clásico, Barcelona vs. Real Madrid 2023. Esta es una aplicación de pago a la cual puedes acceder por medio de una suscripción. Pero, si quieres ver el choque vía streaming puedes optar por ESPN+ y fuboTV .

¿Dónde transmiten Barcelona vs. Real Madrid en vivo para México?

Si te ubicas en México, puedes seguir el partido, Real Madrid vs. Barcelona online por la señal de Sky Sports . Pero, si quieres ver el choque vía streaming puedes optar por Blue to Go .

¿Dónde y a qué hora ver Real Madrid - Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO?

El Real Madrid - Barcelona 2023, en vivo se jugará este 5 de abril desde las 21:00 horas de territorio Español. Si te ubicas en otros países, estos son los horarios:

En Perú | 14:00 horas

En Colombia | 14:00 horas

En Ecuador | 14:00 horas

En Argentina | 16:00 horas

En Brasil | 16:00 horas

En Bolivia | 16:00 horas

En México | 13:00 horas

Links oficiales para ver por streaming y TV El Clásico, Real Madrid vs. Barcelona, en directo