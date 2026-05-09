Barcelona enfrenta a Real Madrid en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga. Los ‘Blaugranas’ aventajan en once puntos al Real Madrid a falta de tres jornadas y nueve puntos, una vez finalice la actual fecha liguera y solo la victoria blanca impedirá el segundo título liguero consecutivo de los culés. El prestigio del club y alargar un poco más la espera azulgrana parece el único objetivo de los merengues, ya que solo una auténtica debacle del Barca en las jornadas que quedan impedirían que se alcen con el título.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid HOY por El Clásico?

El próximo partido de Barcelona vs Real Madrid (Jornada 35 de LaLiga 2026) se juega el domingo 10 de mayo a las 2:00 p.m. hora peruana. El partido se disputará en el Camp Nou y es crucial para la definición del título de liga.

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Domingo 10 de mayo de 2026 Hora Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Canal en Perú: DSports y DGO (canales 610 y 1610 HD)

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver El Clásico por LaLiga desde el estadio Camp Nou.

¿Dónde ver partido de Barcelona vs Real Madrid EN VIVO?

El Clásico entre Barcelona vs Real Madrid se transmitirá a través de DirecTV en Perú y Sudamérica. En México, El Clásico lo transmite Sky Sports y Sky+. En Estados Unidos lo podrás ver a través de ESPN Select, fuboTV, ESPN Deportes y ESPN. Finalmente, en España, lo televisan Movistar+ y Movistar LaLiga.

¿Qué canal transmite el partido de Barcelona vs Real Madrid en Perú?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en Perú será transmitido por DirecTV en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

¿En qué canal transmitirán el partido de Barcelona vs Real Madrid hoy en México?

El clásico, Barcelona vs Real Madrid en México será transmitido por Sky Sports en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming izzi por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Sky Sports

Sky Sports Streaming: izzi

¿Dónde puedo ver Barcelona vs Real Madrid en directo hoy en España?

El partido de Barcelona vs Real Madrid en España será transmitido por Movistar LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar por la jornada 35 de LaLiga.

TV por cable: Movistar LaLiga

Movistar LaLiga Streaming: Movistar+ y LaLiga TV Bar

¿Cuándo y dónde es el próximo Barcelona vs Real Madrid?

Se juega el domingo 10 de mayo de 2026 en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga EA Sports.

¿Qué hay en juego?

El Barcelona puede proclamarse campeón de liga matemáticamente si gana o empata ante el Real Madrid.

¿Cuál fue el resultado del último clásico oficial?

El 11 de enero de 2026, el Barcelona venció 3-2 al Real Madrid.

¿Qué pasa si el Madrid gana?

Retrasaría el alirón del Barcelona, aunque los azulgranas siguen siendo líderes con amplia ventaja.

¿Quién ha ganado más Clásicos en total?

El Real Madrid lidera el historial oficial con 106 victorias frente a 105 del FC Barcelona, con 52 empates, tras el duelo de enero de 2026.

¿Quién ha ganado más títulos?

El Real Madrid supera ligeramente al Barcelona en el cómputo total de trofeos (106 vs 103).

¿Quién es el máximo goleador histórico del Clásico?

Lionel Messi es el máximo goleador de los clásico en tre Barcelona y Real Madrid con 26 goles.