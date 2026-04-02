Barcelona Femenino goleó 6-0 al Real Madrid este jueves 2 de abril del 2026 por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Femenina en el Spotify Camp Nou y clasificó a las semifinales del torneo. El cuadro azulgrana fue superior de principio a fin sobre su rival e impuso condiciones en una llave que terminó 12-2 a su favor, pues en la ida se habían impuesto 6-2 en el Santiago Bernabéu. Los goles los marcaron Alexia Putellas (8′), Caroline Graham Hansen (15′ y 55′), Irene Paredes (27′), Ewa Pajor (34′) y Esmee Brugts (74′). Con este resultado, las azulgranas se medirán en semifinales ante Bayern Munich.

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