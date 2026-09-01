Barcelona y Real Madrid ya tienen fecha para volver a verse las caras. El primer clásico español de la temporada 2026/27 se disputará el domingo 25 de octubre, por la décima jornada de LaLiga, en el Spotify Camp Nou. Ambos equipos han comenzado el campeonato con paso firme y se perfilan como protagonistas en la pelea por el título, por lo que el duelo llegará con mucho en juego.

El encuentro enfrentará a los equipos dirigidos por Hansi Flick y José Mourinho, en un escenario que volverá a recibir uno de los partidos más esperados del calendario español. Barcelona buscará hacer valer su condición de local, mientras que Real Madrid intentará dar un golpe en territorio azulgrana. Sobre el césped estarán algunas de las principales figuras del fútbol mundial, entre ellas Lamine Yamal, Raphinha, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

🚨 ¡YA HAY HORARIO PARA #ELCLÁSICO!



🗓 Domingo 25 de octubre

⌚ 21:00 horas CET

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¿Cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid?

El primer clásico de la temporada se jugará el domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou. El partido corresponde a la décima jornada de LaLiga y tendrá como escenario la casa del conjunto azulgrana.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid?

El clásico comenzará a las 2:00 p. m. (hora peruana). En otros países de la región, el horario será el siguiente:

México: 1.00 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 pm.

Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 pm.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 pm.

España: 9.00 pm.

El Clásico ya tiene fecha🍿 pic.twitter.com/sVabnPUyVB — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 1, 2026

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

En España, la transmisión del clásico está confirmada por DAZN, señal que tendrá los derechos para emitir el encuentro en territorio español. En Latinoamérica, ESPN figura como la señal encargada de transmitir el partido, por lo que los aficionados podrán seguir uno de los encuentros más importantes de la temporada a través de sus plataformas disponibles en cada país.

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