Barcelona y Real Madrid ya conocen cuándo se enfrentan por LaLiga 2026/27. El primer clásico de la temporada se disputará en el Spotify Camp Nou. (Foto: AFP)
Barcelona y Real Madrid ya conocen cuándo se enfrentan por LaLiga 2026/27. El primer clásico de la temporada se disputará en el Spotify Camp Nou. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Barcelona y Real Madrid ya tienen fecha para volver a verse las caras. El primer clásico español de la temporada 2026/27 se disputará el domingo 25 de octubre, por la décima jornada de LaLiga, en el Spotify Camp Nou. Ambos equipos han comenzado el campeonato con paso firme y se perfilan como protagonistas en la pelea por el título, por lo que el duelo llegará con mucho en juego.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: