Barcelona vs. Real Oviedo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Carlos Tartiere por la secta jornada de LaLiga EA Sports 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, a las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina y Chile, las 1:30 PM de México y las 9:30 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO transmiten en Perú y resto de Sudamérica, Sky Sports lo pasa en México, DAZN, Movistar Plus y Amazon Prime Video lo televisa en España, y ESPN+ lo transmite en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.