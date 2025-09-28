Ver Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico de Montjuic por la séptima fecha de LaLiga 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ transmiten el partido para toda Sudamérica. En México lo pasa Sky Sports, en España lo televisa Movistar Plus y Amazon Prime Video, y en Estados Unidos míralo en ESPN+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

