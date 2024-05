Barcelona recibirá a Real Sociedad para disputar la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El conjunto ‘culé' tiene la posibilidad de recuperar la segunda casilla del certamen español. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGA BARCELONA VS. REAL SOCIEDAD

El partido está programado para el lunes 13 de mayo de 2024 en el estadio Estadio Olímpico de Montjuïc.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. REAL SOCIEDAD

El Barcelona - Real Sociedad se va a jugar desde las 2:00 de la tarde hora peruana (21:00 de España). Mira los horarios por país a continuación:

Si estás en Perú: 14:00

Si estás en México: 13:00

Si estás en Colombia: 14:00

Si estás en Ecuador: 14:00

Si estás en Chile: 15:00

Si estás en Paraguay: 15:00

Si estás en Bolivia: 15:00

Si estás en Venezuela: 15:00

Si estás en Argentina: 16:00

Si estás en Brasil: 16:00

Si estás en Uruguay: 16:00

Si estás en España: 21:00

¿DÓNDE VER BARCELONA VS. REAL SOCIEDAD?

La transmisión del Barcelona vs. Real Sociedad se puede ver por DIRECTV Sports en Perú y Sudamérica, mientras que Movistar TV es el canal que va a televisar el partido en España, Sky en México y ESPN Deportes en Estados Unidos. El juego también se puede ver online vía streaming por DGO (DirecTV GO), Movistar Plus, Sky Plus (Blue to go), entre otras plataformas.

El Girona (2º) se dejó la victoria en el descuento final en su visita al Alavés (11º), con el que empató 2-2, este viernes en el partido que levantó el telón de la 35ª jornada de la Liga española.

Con 75 puntos, el Girona, equipo revelación de la temporada española, tiene ahora dos más que el Barcelona (3º, 73), que el lunes recibirá a la Real Sociedad (6º).

En caso de ganar, el Barça recuperará el segundo puesto, que había cedido el pasado fin de semana al Girona, que le ganó entonces en un derbi catalán.

Aquella derrota del Barcelona significó además el título matemático del Real Madrid.