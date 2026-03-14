Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Camp Nou por la fecha 28 de . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de marzo de 2026, a las 10:15 a.m. (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en Perú y toda Sudamérica. Sky Sports lo pasa en México y en España lo televisa DAZN y Movistar Plus. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

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