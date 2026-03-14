Ver Barcelona vs Sevilla EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Camp Nou por la fecha 28 de LaLiga EA Sports. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de marzo de 2026, a las 10:15 a.m. (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en Perú y toda Sudamérica. Sky Sports lo pasa en México y en España lo televisa DAZN y Movistar Plus. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.