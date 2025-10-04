Ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 8 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 5 de octubre de 2025, a las 9:15 de la mañana (hora peruana), que son las 11:15 AM de Argentina, la 8:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) y Amazon Prime Video en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

