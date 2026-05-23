Barcelona vs Valencia EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio de Mestalla por la fecha 38 de LaLiga EA Sports 2025/2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 23 de mayo de 2026, a las 2:00 PM (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, la 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN 3 transmite el partido en Sudamérica mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante Disney+ Premium. En España, el partido va mediante la señal de Movistar LaLiga; mientras que en México lo pasa Sky Sports.

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