A qué hora juegan Barcelona vs Valladolid y dónde ver

Barcelona ganó sus tres primeros partidos de liga por primera vez desde 2018, y tras imponerse en Valencia (2-1), ganar en casa al Athletic (2-1) y al Rayo en su campo (2-1), los de Hansi Flick son líderes son solitario con nueve puntos.

Horario y canal del partido de Barcelona vs Valladolid

Ahora Barcelona va por Real Valladolid, que perdió por goleada ante Real Madrid y empató sin goles contra Leganés después de haber debutando con victoria frente al Espanyol, y sale con sed de revancha. No te pierdas todos los detalles del encuentro y sigue aquí la transmisión EN VIVO.

A qué hora juega Barcelona

Barcelona recibe a Real Valladolid en Montjuic por la fecha 4 de LaLiga el sábado 31 de agosto de 2024 a las 17:00 horas de España, que son las 10:00 de la mañana en Perú, Colombia y Ecuador, y las 12:00 del día en Argentina, Brasil y Uruguay. En México, el partido inicia a las 09:00 a. m. Mira los horarios por país a continuación.

Perú (UTC-5): 10:00 AM

Argentina (UTC-3): 12:00 PM

Brasil (UTC-3): 12:00 PM (horario de Brasilia)

Chile (UTC-3): 11:00 AM

Colombia (UTC-5): 10:00 AM

México (UTC-6): 09:00 AM (zona central)

México (UTC-7): 08:00 AM (zona pacífico)

Estados Unidos (hora del este, UTC-4): 11:00 AM

Estados Unidos (hora central, UTC-5): 10:00 AM

Estados Unidos (hora de montaña, UTC-6): 09:00 AM

Estados Unidos (hora del Pacífico, UTC-7): 08:00 AM

Reino Unido (UTC+1): 03:00 PM

Portugal (UTC+1): 03:00 PM

Francia (UTC+2): 05:00 PM

España (UTC+2): 05:00 PM

Alemania (UTC+2): 05:00 PM

Italia (UTC+2): 05:00 PM

Japón (UTC+9): 10:00 AM (domingo 1 de septiembre)

Australia (UTC+10): 00:00 AM (domingo 1 de septiembre)

India (UTC+5:30): 07:30 PM

Dónde ver Barcelona vs Valladolid

El partido Barcelona vs Valladolid se ve en Perú y Sudamérica a través de ESPN, canal que pasa DirecTV, Movistar, Claro TV, Telecentro, entre otros operadores de televisión pagada por cable. ESPN también se encuentra vía streaming en plataformas como DirecTV GO, Flow, Movistar TV App, Claro TV+, Telecentro Play, Movistar Plus, ViX Premium, Izzi, Disney Plus, entre otros. En España, el juego se puede ver por los canales M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV UHD, M+ LaLiga TV 2 y LaLiga TV (Bar), mientras que Sky Sports transmite en México y ESPN Deportes en Estados Unidos.