Ver FC Barcelona vs Villarreal EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Spotify Camp Nou por la fecha 26 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de febrero de 2026, a las 10:15 de la mañana (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina y Chile, las 9:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO transmiten en Sudamérica, Sky Sports en México, LaLiga TV y Movistar+ (Movistar LaLiga) en España, y ESPN Deportes y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

