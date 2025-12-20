Ver Barcelona y Villarreal EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio La Cerámica por la 18 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 21 de diciembre de 2025, a las 10:15 de la mañana (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina y Chile, las 9:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, SKY Sports en México, DAZN y Movistar+ en España y ESPN Select en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

