Por Redacción EC

Real Madrid hizo oficial el fichaje de Bernardo Silva, quien llega como agente libre tras finalizar su contrato con el Manchester City. El club español anunció su incorporación mediante un comunicado, confirmando un acuerdo por dos temporadas, que lo vincula hasta el 30 de junio de 2028, con la posibilidad de extender el vínculo por un año adicional.

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