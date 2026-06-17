Real Madrid hizo oficial el fichaje de Bernardo Silva, quien llega como agente libre tras finalizar su contrato con el Manchester City. El club español anunció su incorporación mediante un comunicado, confirmando un acuerdo por dos temporadas, que lo vincula hasta el 30 de junio de 2028, con la posibilidad de extender el vínculo por un año adicional.

A pesar de no haber costo de transferencia, la operación incluye una importante prima de fichaje cercana a los 20 millones de euros, distribuida entre el jugador, su entorno familiar y su agente. Además, el portugués percibirá un salario neto estimado de 10 millones de euros por temporada, consolidándose como una de las incorporaciones más relevantes del mercado.

La llegada de Silva responde a una petición directa del entrenador José Mourinho, quien buscaba reforzar el mediocampo con experiencia, liderazgo y calidad técnica. El técnico considera que el portugués encaja perfectamente en su esquema y puede aportar equilibrio y creatividad en la zona medular del equipo.

Con 31 años, Bernardo Silva pone fin a una etapa dorada en el Manchester City, donde disputó nueve temporadas y conquistó 20 títulos, incluyendo seis Premier League y una UEFA Champions League. El futbolista se sumará a la disciplina del Real Madrid una vez finalice su participación con la selección de Portugal en el Mundial 2026.