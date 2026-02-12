¡En catorce minutos! Atlético Madrid vence 2-0 al FC Barcelona por semifinal de la Copa del Rey | VIDEO

FC Barcelona visita al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano por la semifinal de ida de la Copa del Rey. El conjunto ‘colchonero’ le asestó dos certeros golpes durante los primeros minutos de juego.

En el minuto 7′, Eric García con tranquilidad jugó con Joan García, pero el portero no pudo controlar el pase y el balón fue directamente a la portería ‘culé’. 1-0 a favor de los de Simeone.

Siete minutos después apareció Antoine Griezmann para colocar el esférico lo más lejos posible de las manos de García, y decretó el 2 a 0 sobre los culés.