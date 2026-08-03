El delantero de 22 años se reencontrará con Álvaro Arbeloa, quien lo dirigió durante algunso meses en el Real Madrid.
El delantero de 22 años se reencontrará con Álvaro Arbeloa, quien lo dirigió durante algunso meses en el Real Madrid.
/ Joupin Ghamsari
Por Redacción EC

El delantero español Gonzalo García, de 22 años, fue traspasado por el Real Madrid al Fulham inglés, donde estará dirigido por su antiguo entrenador Álvaro Arbeloa, anunciaron este lunes los dos clubes.

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