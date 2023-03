Este domingo, Real Madrid visitará a FC Barcelona por una nueva edición de El Clásico español en el marco de la fecha 26 de LaLiga Santander. En la previa del partido, Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación y dejó varios momentos curiosos. Uno de ellos fue cuando se refirió a Eder Militao.

“Puede ser que pierda un poco de credibilidad al decir que Vinicius Junior es el mejor del mundo y hoy que Militao es el mejor defensa del mundo, pero para mí es la verdad. Soy honesto”, comenzó diciendo el estratega italiano.

FINAL INESPERADO: Carlo Ancelotti describió y elogió a Militao posicionándolo como uno de los mejores centrales del mundo. Pero.....¡atención al peculiar defecto que le encontró a su dirigido! 😂 pic.twitter.com/TrakhwuMcN — SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2023

“Para mí Militao es... no puedo decir el mejor, pero está entre los mejores porque tiene todo. Muy rápido, muy contundente en el uno contra uno, muy bueno con la pelota, gran cabeceador... No le falta nada. ¿Un defecto? A veces no está 100% concentrado. No es que pueda decir que es perfecto. No es perfecto. También no es tan guapo”, agregó entre risas el DT merengue.

¿Cuándo juega Barcelona vs. Real Madrid?

El Clásico español se disputará este domingo 19 de marzo, desde las 15:00 (hora local), y contará con la transmisión de ESPN, STAR Plus y Movistar LaLiga.