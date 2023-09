Carlos Alcaraz vs Matteo Arnaldi En vivo: sigue el partido por los octavos de final de US Open 2023 que se disputa este lunes. La transmisión se puede ver en España por los canales Vamos (8 y 50) y Movistar Deportes (59), que se emiten a través de Movistar Plus, por televisión y por internet mediante dispositivos, como teléfonos smartphones (móvil o celular), Smart TV, tablets, computadores (ordenador o PC), entre otros. ESPN transmite a nivel internacional mediante Star Plus (streaming) y DirecTV (DSports, DGO).

VIDEO RECOMENDADO Punto de Alcaraz vs Evans por US Open | Video: US Open