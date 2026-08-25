Caso Julián Álvarez: Arsenal aguarda una señal del argentino para avanzar con su fichaje. (Foto. Getty Images)
Caso Julián Álvarez: Arsenal aguarda una señal del argentino para avanzar con su fichaje. (Foto. Getty Images)
Por Redacción EC

La situación de Julián Álvarez ha llegado a un punto de no retorno con el Atlético Madrid. El argentino fue silbado por los hinchas ‘colchoneros’ en el empate 2-2 frente al Villarreal por LaLiga y la relación está deteriorada. Su intención es irse al Barcelona, pero el ‘Atleti’ no está dispuesto a venderlo. En ese escenario aparece el Arsenal, que mantiene su interés en el delantero y analiza avanzar por su contratación.

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