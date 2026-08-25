La situación de Julián Álvarez ha llegado a un punto de no retorno con el Atlético Madrid. El argentino fue silbado por los hinchas ‘colchoneros’ en el empate 2-2 frente al Villarreal por LaLiga y la relación está deteriorada. Su intención es irse al Barcelona, pero el ‘Atleti’ no está dispuesto a venderlo. En ese escenario aparece el Arsenal, que mantiene su interés en el delantero y analiza avanzar por su contratación.

Según Fabrizio Romano, Arsenal está dispuesto a estudiar seriamente la posibilidad de fichar al argentino, pero no quiere avanzar sin conocer primero su voluntad. De acuerdo con el periodista italiano, el club inglés necesita que Álvarez “abra la puerta” a una eventual llegada a Londres antes de presentar una propuesta formal.

🚨🇦🇷 Arsenal remain attentive to Julián Álvarez situation and internal feeling is they can reach an agreement with Atlético on the fee.



But #AFC will only bid if Julián decides to open doors to the move: his stance will be the key factor.



So far, Julián only wanted Barcelona. pic.twitter.com/U9kUVrumS1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026

Para nadie es un secreto que Álvarez quiere ir al Barcelona, pero el escenario tampoco es sencillo para el conjunto azulgrana. Atlético Madrid no contempla facilitar la salida de su delantero hacia un rival directo de LaLiga, mientras que la cláusula de rescisión de 500 millones de euros hace prácticamente inviable la operación. Así, Arsenal podría convertirse en una alternativa concreta si Álvarez decide cambiar de rumbo hacia la Premier League.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca (1 de septiembre), la pelota parece estar en el campo de Julián Álvarez. Arsenal espera un gesto del argentino para iniciar la negociación, pero el futbolista no se ha pronunciado al respecto. ¿Cuál será el futuro de la ‘Araña’?

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