La selección española acudió al Palacio de la Zarzuela tras coronarse en el Mundial 2026 para recibir los saludos de la familia real: los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Cada integrante de la plantilla se acercó en fila a la familia real para brindarle sus respectivos saludos, pero solo uno rompió el protocolo.

El intrépido Lamine Yamal se acercó con mucha confianza al rey Felipe VI y le dio un inusual saludo, propio de compañeros de toda la vida, con abrazo incluido.

La imagen no pasó desapercibida y se volvió viral rápidamente en las redes sociales.