La selección española acudió al Palacio de la Zarzuela tras coronarse en el Mundial 2026 para recibir los saludos de la familia real: los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
La selección española acudió al Palacio de la Zarzuela tras coronarse en el Mundial 2026 para recibir los saludos de la familia real: los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Cada integrante de la plantilla se acercó en fila a la familia real para brindarle sus respectivos saludos, pero solo uno rompió el protocolo.
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El intrépido Lamine Yamal se acercó con mucha confianza al rey Felipe VI y le dio un inusual saludo, propio de compañeros de toda la vida, con abrazo incluido.
La imagen no pasó desapercibida y se volvió viral rápidamente en las redes sociales.