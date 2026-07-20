El futbolista de 19 años rompió el protocolo en el Palacio de la Zarzuela y saludo de una forma entrañable al rey.
El futbolista de 19 años rompió el protocolo en el Palacio de la Zarzuela y saludo de una forma entrañable al rey.
Por Redacción EC

La selección española acudió al Palacio de la Zarzuela tras coronarse en el Mundial 2026 para recibir los saludos de la familia real: los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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