Resumen

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Federico Valverde. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Federico Valverde. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
/ OSCAR DEL POZO
Por Redacción EC

El Real Madrid anunció este jueves la apertura de expedientes disciplinarios a dos de sus jugadores, el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurélien Tchouameni, que habrían protagonizado un altercado violento que envió al primero al hospital por una pequeña herida sangrante.

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