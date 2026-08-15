Del Tottenham al Atlético Madrid: Cuti Romero es nuevo jugador ‘colchonero’ hasta 2031. (Foto: Atlético Madrid)
Del Tottenham al Atlético Madrid: Cuti Romero es nuevo jugador ‘colchonero’ hasta 2031. (Foto: Atlético Madrid)
Por Redacción EC

Cristian ‘Cuti’ Romero fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético Madrid. El defensor argentino dejó Tottenham, donde disputó las últimas cinco temporadas, y se incorporó al equipo dirigido por Diego Simeone. El zaguero de 28 años firmó contrato con el conjunto español hasta junio de 2031.

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