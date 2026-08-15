Cristian ‘Cuti’ Romero fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético Madrid. El defensor argentino dejó Tottenham, donde disputó las últimas cinco temporadas, y se incorporó al equipo dirigido por Diego Simeone. El zaguero de 28 años firmó contrato con el conjunto español hasta junio de 2031.

Romero cerró su etapa en Inglaterra después de disputar 156 partidos y marcar 13 goles con Tottenham. Durante su paso por el club londinense se convirtió en uno de sus principales referentes e incluso llegó a portar la cinta de capitán. Ahora, el argentino afrontará un nuevo desafío en el fútbol europeo y regresará a una competición que ya conoce.

Según medios españoles, la operación entre Tottenham y Atlético de Madrid se cerró por una cifra cercana a los 40 millones de euros, entre el monto fijo y las variables contempladas en el acuerdo. De esta manera, el conjunto madrileño concretó uno de los principales pedidos de Simeone para reforzar una defensa que tendrá al argentino como una de sus piezas centrales.

❝Quiero dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club❞



— Cristian 'Cuti' Romero 🎙️ pic.twitter.com/agajAgh1av — Atlético de Madrid (@Atleti) August 15, 2026

El entrenador argentino había señalado a Romero como uno de sus objetivos para fortalecer la última línea del Atlético. En Madrid, además, el ‘Cuti’ se reencontrará con varios compatriotas, entre ellos Julián Álvarez, Juan Musso y Giuliano Simeone, con el objetivo de ganar títulos durante la temporada 2026/27.

Romero llega al Atlético de Madrid respaldado por una importante trayectoria internacional. Fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y también integró el plantel que disputó el Mundial de 2026. Con su llegada al equipo rojiblanco, el defensor buscará consolidarse como uno de los líderes de la defensa de Simeone y convertirse en una pieza clave del nuevo proyecto.

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