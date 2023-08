Celta vs Real Madrid Online en Directo: sigue el partido por la jornada 3 de LaLiga EA Sports que se disputará este viernes 25 de agosto, desde las 21:30 horas de España (2:30 p. m. del Perú), en el Estadio de Balaídos, ubicado en Vigo. La transmisión se puede ver en España a través de DAZN LaLiga. El encuentro también será transmitido por ESPN en DirecTV (DSports y DirecTV GO) y Star Plus fuera del país. Los merengues llegan en buena racha luego de dos triunfos consecutivos y quieren seguir por esa senda. Los celestes aún no consiguen sumar de a tres.

VIDEO RECOMENDADO Real Madrid refresca su quinta Supercopa de España ante Barcelona en la previa de su partido ante Celta | Video: Real Madrid