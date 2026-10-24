DAZN EN VIVO televisa este domingo 25 de noviembre El Clásico entre Barcelona vs Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga en el estadio Camp Nou. Los blaugranas son los líderes invictos y buscarán alargar la distancia con su clásico rival, que llega en un buen momento, tras vencer al Leipzig por la Champions. ¿Cómo ver DAZN EN VIVO en España? A continuación te mostramos qué opciones tienes para ver DAZN.

DAZN EN VIVO ONLINE: transmite el partido de FC Barcelona vs. Real Madrid en España por la jornada 10 de LaLiga desde el Camp Nou.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Barcelona vs Real Madrid?

Para ver el partido de Barcelona vs Real Madrid por El Cásico de LaLiga, en DAZN EN VIVO, tienes que contar con el servicio de Movistar Plus+ u Orange TV que incluya la oferta de fútbol de LaLiga.

¿En qué canal transmiten DAZN por televisión, Barcelona vs Real Madrid EN VIVO?

Si ya cuentas con un paquete de televisión contratado en Movistar u Orange que incluya la oferta de fútbol de LALIGA, no necesitas abrir la aplicación; puedes sintonizar los canales gestionados por DAZN en tu decodificador:

Movistar Plus+: Dial 55 (DAZN LALIGA) y Dial 58 (DAZN LALIGA 2).

Dial 55 (DAZN LALIGA) y Dial 58 (DAZN LALIGA 2). Orange TV: Dial 0113 (DAZN LALIGA) y Dial 0114 (DAZN LALIGA 2).

¿Cómo ver DAZN ONLINE por streaming, El Clásico Barcelona vs Real Madrid?

Puedes seguir el partido contratando directamente su suscripción para dispositivos como Smart TV, móviles, tablets, ordenadores o consolas:

Plan requerido: Plan Fútbol o Plan Total.

Promoción actual: Con motivo del Clásico, puedes encontrar el Plan Fútbol en DAZN rebajado temporalmente a 9,99 € al mes (con compromiso de pago fraccionado durante 12 meses) o mediante un pago único anual de 109,99 €.