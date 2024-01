ESPN y DAZN EN VIVO, mira el partido entre Barcelona vs Osasuna en directo medirán fuerzas hoy, miércoles 31 de enero del 2024 por la fecha 22 de LaLiga en el Estadio Olímpico de Montjuic. En España, la transmisión del juego será por Movistar Plus y DAZN, mientras que en Sudamérica mediante la señal de ESPN. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus o DGO y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 13:00 (hora peruana) y 19:00 (hora española). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

ALINEACIONES, BARCELONA - OSASUNA

Barcelona : Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Oriol Romeu, Fremkie De Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Félix

Osasuna: Sergio Herrera; Juan Cruz, Catena, David García, Nacho Vidal; Moncayola, Aimar Oroz, Lucas Torró; José Arnaiz, Budimir, Moi Gómez

