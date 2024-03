Barcelona vs. Atlético Madrid en directo medirán fuerzas hoy, domingo 17 de marzo del 2024 por la jornada 29 de LaLiga EA Sports, desde el Estadio Civitas Metropolitano. En España, la transmisión del juego será por DAZN; mientras que en Sudamérica, ESPN será el canal que televisará el duelo. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus y Movistar+ y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 15:00 (hora peruana) y 21:00 (hora mexicana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Los rojiblancos llegan al encuentro animados por la clasificación a cuartos de final tras remontar y ganar en los penales al Inter de Milán el miércoles en la vuelta de octavos de final de la Champions en el Metropolitano.“Hoy tuvimos un plan y lo seguimos, no se pusieron a pensar si hay que correr o no, corrieron y eso es porque este estadio es increíble”, dijo el técnico rojiblanco, Diego Simeone, alabando el impulso de la afición rojiblanca.

El Atlético ha convertido su feudo en un fortín en el que sólo ha perdido un partido esta temporada y en esta fortaleza volverá a apoyarse el domingo contra los azulgranas para tratar de imponerse.Por delante, el líder Real Madrid visita el sábado al Osasuna en busca de una victoria que le permita aumentar su importante ventaja al frente de la clasificación liguera.