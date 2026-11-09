De leyenda del Real Madrid a dirigir en Segunda División: Raúl González es nuevo técnico de Real Oviedo. (Foto: Real Oviedo)
De leyenda del Real Madrid a dirigir en Segunda División: Raúl González es nuevo técnico de Real Oviedo. (Foto: Real Oviedo)
Por Redacción EC

Raúl González se convirtió en el nuevo técnico de Real Oviedo. El exfutbolista del Real Madrid asumirá el cargo tras la salida de Julián Calero y tendrá un contrato hasta el 30 de junio de 2028, según anunció la institución asturiana a través de un comunicado oficial.

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