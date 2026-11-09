Raúl González se convirtió en el nuevo técnico de Real Oviedo. El exfutbolista del Real Madrid asumirá el cargo tras la salida de Julián Calero y tendrá un contrato hasta el 30 de junio de 2028, según anunció la institución asturiana a través de un comunicado oficial.

“El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo para la contratación de Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2028”, informó el club. De esta manera, el Grupo Pachuca apuesta por el exdelantero para liderar un nuevo proyecto deportivo.

El entrenador madrileño tendrá su primera experiencia al frente de un equipo profesional. Desde su llegada al Real Madrid en 2018, desarrolló su carrera en las divisiones menores del conjunto blanco, donde dirigió distintas categorías y conquistó la UEFA Youth League en 2020. También estuvo durante seis temporadas al mando del Castilla.

🎙️ Primeras palabras de Raúl González como nuevo entrenador del #RealOviedo https://t.co/Y48y6JqyU0 — Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026

En su presentación, el Real Oviedo destacó la trayectoria de su nuevo entrenador como futbolista. “Equipo con el que se consagró y donde se convirtió en una leyenda tras más de 15 años defendiendo la elástica blanca”, señaló la institución al recordar su etapa en el cuadro madridista.

Raúl tendrá poco tiempo para preparar su estreno, pues dirigirá su primer encuentro este sábado ante el Girona, en el estadio Carlos Tartiere. El desafío marcará el inicio de su etapa en el fútbol profesional como entrenador, luego de varios años de trabajo en la cantera del Real Madrid.

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