DirecTV en vivo: este es el canal que en Sudamérica pasará el partido de Barcelona vs. Valladolid por la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Si no cuentas con el servicio de DirecTV, podrás mirarlo por DGO app de DSports que está disponible en iOS y Android. En México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y entre otros países de Centroamérica, el juego va por la señal de Sky Sports. Mientras que en España, lo televisan Movistar Plus, DAZN y Movistar LaLiga. Es importante resaltar que el partido comienza a las 2:00 p.m. en horario peruano.