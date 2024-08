¿Dónde ver Real Madrid - Valladolid por LaLiga?

ESPN EN VIVO - Madrid vs Valladolid ONLINE GRATIS

Mira Real Madrid vs. Real Valladolid ONLINE HOY: sigue el partido por la fecha 2 de LaLiga 2024-25. El Bernabéu que se viste de gala para el debut en casa de Kylian Mbappé. El encuentro se disputa el domingo 25 de agosto desde las 10:00 AM hora peruana. ¿Dónde ver? La transmisión del Madrid - Valladolid se verá en todo Sudamérica a través del canal DirecTV Sports, disponible en televisión por cable vía DirecTV y por internet vía streaming mediante DirecTV GO (DGO). En España transmiten Movistar LaLiga y Movistar Plus+, en México televisa Sky Sports y en Estados Unidos lo hace ESPN.