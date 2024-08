DIRECTV Sports EN VIVO, mira el partido entre Real Madrid vs. Real Betis en directo medirán fuerzas hoy, domingo 01 de septiembre del 2024 por la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio de Santiago Bernabéu. En España, la transmisión del juego será por Movistar Plus y DAZN, mientras que en Sudamérica mediante la señal de DSports. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DGO y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 14:30 (hora peruana) y 21:30 (hora española). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Alineaciones, Real Madrid vs. Real Betis

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouaméni, Güler, Valverde; Vinicius Jr., Rodrygo y Mbappé.

Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouaméni, Güler, Valverde; Vinicius Jr., Rodrygo y Mbappé. Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Marc Bartra, Diego Llorente, Perraud; Marc Roca, Cardoso, Carvalho; Fornals, Juanmi y Chimy.