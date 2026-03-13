DIRECTV EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de Real Madrid vs E lche por la fecha 28 de LaLiga EA Sports 2025/26 desde el Estadio Santiago Bernabéu. El partido arrancará a las 3:00 de la tarde (horario peruano) este sábado 14 de marzo del presente año. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido del Real Madrid por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

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