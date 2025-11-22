DirecTV en vivo: transmite el partido de Real Madrid vs. Elche desde el Estadio Manuel Martínez Valero por la fecha 13 de LaLiga 2025/26. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido del Madrid por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.