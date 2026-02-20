Por Redacción EC

DirecTV en vivo: transmite el partido de vs. Osasuna desde el Estadio El SADAR por la fecha 25 de LaLiga 2025/26. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido del Madrid por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

DirecTV: cómo ver Real Madrid vs Osasuna por la fecha 25 de LaLiga EA Sports
España

DirecTV: cómo ver Real Madrid vs Osasuna por la fecha 25 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Osasuna: cuándo juegan, horarios y canales para ver partido por LaLiga
España

Real Madrid vs Osasuna: cuándo juegan, horarios y canales para ver partido por LaLiga

Atletico Madrid vs Brujas (3-3): resumen y goles del partido por playoff de Champions League.
España

Atletico Madrid vs Brujas (3-3): resumen y goles del partido por playoff de Champions League.

¿Dónde ver repetición del partido Real Madrid vs. Benfica (1-0), por los playoffs de la Champions League?
España

¿Dónde ver repetición del partido Real Madrid vs. Benfica (1-0), por los playoffs de la Champions League?