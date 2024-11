MIRA DirecTV Sports (DSports) por DirecTV y DGO (DirecTV GO): sigue el partido de Real Madrid vs Osasuna por televisión y streaming en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

Cómo ver Real Madrid vs Osasuna por DirecTV

La transmisión se puede seguir en Perú y otros países de Sudamérica en DirecTV Sports, canal que se ve en televisión pagada por cable a través de DIRECTV y por streaming vía DGO (DirecTV GO).

Dónde ver DGO

DirecTV GO o DGO es la plataforma de streaming de DIRECTV para ver DirecTV Sports y otros canales de televisión. Se puede mirar por internet en dispositivos como teléfonos celulares, tablets, televisores SmarTV, entre otros. Ingresa aquí al App de DirecTV.

Qué canal es DIRECTV Sports:

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

DirecTV Sports en Argentina

Si estás en Argentina, el partido Real Madrid vs Osasuna por la fecha 13 de LaLiga 2024/25 se ve por los canales de DSports 610 (SD) y 1610 (HD). El clásico también lo podrán ver quienes no son clientes de DIRECTV, ya que será un evento PPV, pagando $6.990 aquí, en el sitio web www.directvgo.com.

Puedes ver Real Madrid vs Osasuna por DirecTV Sports sin ser cliente así:

Seleccionar la opción de COMPRAR PARTIDO

Registrarse con un teléfono y mail

Pagar los $6.990 a través de Mercado Pago